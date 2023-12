Romans-sur-Isère : une ville fracturée

Depuis la mort de Thomas, la commune de Romans-sur-Isère, 33 000 habitants, n’arrive pas à se relever. Une partie des agresseurs venaient du quartier de la Monnaie, à l'est de la ville, là où le trafic de drogue est incessant et les violences régulières. Nathalie, une retraitée que nous avons interviewée, y vit seule depuis dix ans. Elle parle d’un climat exécrable et préfère que l'on ne filme pas son visage. L’habitante évoque des jeunes hors de contrôle et défiant en permanence les autorités. Dans le centre-ville, sur la place principale, les drapeaux sont toujours en berne après le décès de Thomas. Depuis le jeudi 30 novembre, la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Thoraval, dit être menacée de mort et de décapitation, elle qui, désormais, dénonce publiquement les agissements d’une bande issue du quartier de la Monnaie. Depuis le drame de Crépol, la mairie alerte sur un fait de société et non un fait divers. Elle souhaite nous montrer les messages de soutien qui affluent de toute la France. Romans-sur-Isère n’est pas une ville à l'abandon. Économiquement, elle s’en sort mieux que d’autres. Le centre-ville est en pleine transformation et la police municipale a vu ses effectifs bondir. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta