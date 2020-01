Rome échange les bouteilles en plastique contre un ticket de métro

Dans certaines stations de métro de Rome, les usagers peuvent recycler une bouteille en plastique pour cinq centimes, payables en titre de transport. Avec trente bouteilles, ils peuvent bénéficier d'un trajet gratuit. Après un peu plus de trois mois d'utilisation, les trois collecteurs expérimentaux installés dans les stations de la ville ont récupéré 750 000 bouteilles recyclables. La capitale italienne pense étendre l'expérience sur tout le réseau métropolitain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.