Rome : les secrets souterrains de la ville éternelle

Nous commençons notre visite par la future ligne C du métro romain. Une construction qui dure depuis quatorze ans. Le chantier est interminable parce qu'à chaque coup de pioche, les ouvriers tombent sur des vestiges. La dernière grosse découverte, est la maison du commandant. Une villa d'environ 1 800 ans. Les Italiens l'ont déplacé pièce par pièce pour poursuivre la construction du métro. Il y a aussi l'ambassade de France en Italie, le palais Farnèse. Il a été bâti au XVème siècle et son sous-sol recèle un incroyable trésor, des mosaïques bien conservées sur lesquelles on distingue encore des animaux aquatiques même après 1800 ans. Sur ce sujet, l'archéologue Paolo Tomassini, nous explique que "Rome est un peu comme un mille-feuille. Plus on descend, plus on ira sur des structures plus anciennes". Notre exploration se poursuit dans le sud de Rome, où on découvre l'un des premiers cimetières chrétiens de l'histoire, au beau milieu d'un parc. Depuis le IIème siècle, seize papes et cinq cent mille chrétiens ont été enterrés dans ses interminables couloirs. Vingt kilomètres de galeries sur quatre niveaux. Nous sommes ensuite allés chez un garagiste pour visiter une grotte tenue secrète pour ne pas attirer les curieux.