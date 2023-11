Ronds-points : adieu les fleurs ?

Ils font partie intégrante du paysage routier, à tel point qu’on oublie parfois de les regarder. Pourtant, imagine-t-on les ronds-points sans fleur ? Sécheresse, variations extrêmes de température, face au changement climatique ces dernières années, les mesures de restrictions d'eau se multiplient et il faut repenser les espaces verts, jusque sur les ronds-points. À Toulouse, celui en image a été réaménagé il y a deux ans.L’arrosage au goutte-à-goutte est une autre nouveauté qui est moins gourmand en eau que les arrosages traditionnels. C’est une méthode qui devrait diviser par deux la consommation en eau. Et pour aller plus loin dans sa préservation, la ville a prévu de revoir intégralement l’aménagement des 150 ronds-points, à commencer par les fleurs. Dans les serres, les plantes trop gourmandes en eau sont peu à peu remplacées. Il y a quelques années, on avait deux fois des fleurs colorées, mais peu résistantes. Elles pourraient un jour disparaître de nos espaces verts. Est-ce la fin pour autant des ronds-points fleuris ? Pas du tout, selon Christelle Bringaud, responsable des Serres Municipales de Toulouse. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Petit, J.M. Lucas, M. Larradet