Ronds-points, routes, ports : des blocages toute la journée

Les grévistes ont pris le contrôle d'un rond-point dans la zone industrielle d'Amiens (Hauts-de-France). On a eu des feux de pneu et des palettes en travers de la chaussée. Une journée placée sous le signe des blocages routiers. Sur le périphérique de Caen (Normandie), des files interminables de camions sont à l'arrêt, de quoi agacer certains conducteurs pris dans les embouteillages pendant plusieurs heures. Certaines actions ont débuté aux aurores ce mardi matin. À Saint-Denis (Île-de-France), en banlieue parisienne, des grévistes de la RATP bloquent un dépôt de bus. L'occupation ne dure pas, ils sont rapidement repoussés par les forces de l'ordre. À Paris (Île-de-France), un centre de traitement des déchets est totalement paralysé par une grève des éboueurs. Les passagers de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle doivent se frayer un chemin dans le cortège pour atteindre le terminal II. Plus discrètement, des actions de sabotage ont été menées par la CGT Énergie. Une zone commerciale de Tourcoing (Hauts-de-France) a été privée d'électricité ce mardi matin. Le courant a finalement été rétabli au bout d'une heure. TF1 | Reportage L. Merlier