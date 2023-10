Roquettes, combats au sol : une attaque sans précédent contre Israël

Des milliers de roquettes, toutes dans la même direction, tirées depuis la bande de Gaza, vont s'abattre sur Israël. Le Hamas en revendique 5 000. C'est une attaque au petit matin qui va surprendre tout un pays. Les impacts sont recensés jusqu'à 80 kilomètres au nord, à Tel-Aviv. Les sirènes se déclenchent partout. Un immeuble est touché en plein centre ville, des voitures brûlent à Ashkelon. C'est un réveil inconcevable pour les Israéliens qui, dans leur grande majorité, profitaient de quelques jours de congé pour leur fête juive. La population est sidérée. Nous avons pu joindre Corinne Zaffran Sivan par téléphone, une Israélienne francophone, dans la ville de Rehovot. Elle avoue être terrifiée par ce qui s'est passé, ce matin du samedi 7 septembre. Depuis quelques heures, les Israéliens comprennent qu'il ne s'agit pas seulement d'un déluge de feu, mais d'une offensive terrestre. Sur des images de propagande, on voit des milices armées à pied ou à moto qui franchissent la frontière vers Israël. Certains sont même passés par l'Ezer ou la mer. À Sdérot, les habitants assistent, depuis leurs fenêtres, aux combats des forces armées et de leurs policiers. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Leenknegt, C. Aguillar