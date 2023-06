Rorquals, corail : les trésors en péril de la Méditerranée

Après quelques jours de navigation, ça a été comme une évidence. Nous aurions pu rater la rencontre d'une vie, si Greg Lecoeur qui mène l'expédition n'avait pas été vigilant. À toute vitesse sur le pont, Fred, notre cameraman, tente de capter l'insaisissable. Le rorqual, à l'image, plus imposant mammifère de méditerranée, est venu expirer quelques secondes à la surface. Nous l'admirons, à distance, pour ne pas le perturber. L'homme reste sa principale menace. Dans les 20% des baleines meurent percutées par des bateaux. Pour mieux les protéger, l'équipage poursuit ses efforts à bord. Une sonde analyse l'ADN de la mer. Dans un flacon, des prélèvements de peau, de sécrétions, les traces de tous les animaux passés là-bas, ces dernières 24 heures. Cela permet d'établir une cartographie, de savoir quelles zones sont les plus foisonnantes de vie et donc de cibler les politiques de préservation. Une mer en surchauffe où près d'une quinzaine d'espèces risquent de disparaître. Nous approchons de Calvi, au nord de la Corse. Nous ne le savons pas encore, mais la mission va prendre un nouveau tournant. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. de Araujo, F. Mignard, A. Silberman