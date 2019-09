Roselyne Bachelot : "Jacques Chirac faisait de la politique parce qu'il aimait les gens"

Jacques Chirac au Nirvana, au Salon de l'agriculture, les bains de foule... Quelle était la part de naturel, d'empathie et de calcul politique ? Pour Roselyne Bachelot, ministre de l'Écologie et du Développement Durable de 2002 à 2004, l'ancien chef de l'État "faisait de la politique parce qu'il aimait les gens". "C'est sans doute le principal enseignement que j'ai tiré de Jacques Chirac" a-t-elle ajouté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.