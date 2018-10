Roubaix : l'étonnante reconversion du site de La Redoute

Créée à Roubaix il y a 180 ans, La Redoute a beaucoup souffert de la concurrence d'internet, mais l'entreprise de vente par correspondance mise désormais sur le numérique. En effet, la plus célèbre marque française s'est vu renaître. Le site a été transformé en incubateur de startups, spécialisées dans le e-commerce. Le bâtiment baptisé Blanchemaille, héberge désormais des spécialistes dans la vente à distance de produits cosmétiques bio et un fabricant d'imprimante 3D. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.