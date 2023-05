Roubaix : le chauffard sous l'emprise de l'alcool et du cannabis

Depuis hier, des dizaines d'habitants de Roubaix viennent déposer des fleurs, en souvenir des trois jeunes policiers tués hier soir. Paul, 25 ans, attendait un enfant avec sa campagne. Steven, 25 ans, était aussi père d'un enfant de un an. Manon, 24 ans, venait de terminer sa formation. Devant le commissariat auquel ils appartenaient, l'émotion est vive. Hier, dimanche 21 mai, les trois policiers prennent leur service à six heures du matin. Vers sept heures, ils transportent à bord de leur véhicule une mineure de seize ans, pour un examen à l'hôpital après une agression. Ils empruntent une départementale à Villeneuve d'Ascq. Le véhicule de police, gyrophares allumés, percute alors une voiture de marque Alfa Romeo. Elle circulait à contresens sur la route limitée à 90 kilomètres par heure. Deux personnes à bord, le conducteur décède. A l'image, on peut voir ce qu'il reste des deux véhicules. Le chauffard était un homme de 24 ans. Il est déjà connu des services de police et condamné pour des faits de droit commun, mais pas de délits routiers. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Chevallereau, Z. Ajili, M. Debut