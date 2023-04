Roubaix : les champions du zéro déchet

Quand Charlotte s'apprête à faire ses courses, elle prépare ses sacs en papier et ses boîtes en verre. Cette jeune Roubaisienne est décidée de vivre à la mode zéro déchet. Alors, dans un petit commerce de quartier, pas d'emballage, à commencer par le fromage. Charlotte achète aussi en vrac ses pâtes ou ses céréales. Sa philosophie est de n'acheter que ceux dont elle a besoin et c'est moins cher. Roubaix s'est lancé dans une politique zéro déchet il y a dix ans déjà, 800 familles y participent. Plusieurs dizaines de commerçants aussi, comme dans une boutique partagée par plusieurs créateurs. Les emballages sont spéciaux. Autre idée, une boîte dans laquelle les particuliers peuvent déposer leurs serviettes de toilette ou leurs draps usagés. Une créatrice de mode les récupère, les recycle et en fait des T-shirt. La teinture, elle, est complètement naturelle et résiste aux lavages. Le zéro déchet a commencé à Roubaix il y a neuf ans, à l'époque, la ville était visionnaire. Le zéro déchet peut aller très loin. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire