Rouen : la canicule vide les rues et les commerces

Malgré les ventilateurs et les parasols, la journée a été difficile pour les commerçants de Rouen. Pour chercher la fraîcheur, certains citoyens ont préféré la climatisation d'un centre commercial, à la chaleur des terrasses. Le nombre de visiteurs y a d'ailleurs augmenté de quinze pourcents en quelques jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1.