Rouen : les commerçants durement touchés par le mouvement des "gilets jaunes"

Six mois après le début du mouvement des "gilets jaunes", les commerçants des grandes villes subissent encore les conséquences. À Rouen par exemple, les commerçants ont enregistré une baisse d'activité allant jusqu'à 50% en moyenne. Pour les aider, la Chambre de commerce sert d'intermédiaire entre les banques et les services de l'État, dans l'objectif d'obtenir des aides exceptionnelles.