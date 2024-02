Rouille, corrosion : la Tour Eiffel est-elle en danger ?

Pour la quatrième journée consécutive, les salariés chargés de l'entretien et de l'exploitation de la Tour Eiffel, le monument payant le plus visité au monde, font grève. Ils reprochent à la mairie de Paris, l'actionnaire majoritaire, d'être trop gourmande financièrement et de mettre en péril le budget d'entretien de la Tour. "On a de très gros travaux, derrière, à terminer, notamment la campagne de peinture, mais aussi à effectuer sur des ascenseurs, sur des installations qui sont vieillissantes", précise Denis Vavassori, CGT - Tour Eiffel, Paris (7e). Alors, la Tour Eiffel est-elle vraiment en danger ? C'est la question qu'on se pose en regardant les vidéos que nous nous sommes procurées cette semaine. Nous les avons soumises à Boris Weliachew, architecte et ingénieur spécialisé dans les risques majeurs. "Ce qu'on y observe sont des déformations et des écaillements de toute la partie protectrice de la peinture. La corrosion va se propager de l'ordre de 0,2 à 0,3 millimètre par an. Qu'on a encore le temps, la Tour Eiffel est loin d'être en phase de s'écrouler sous peu", a-t-il souligné. Pourtant, sa rénovation quasi permanente est menée à grand frais. La Tour est-elle mal gérée ? Il y a quatre ans, la Cour des Comptes s'interrogeait ouvertement. Depuis, la Covid, la crise russe et l'inflation ne l'ont pas aidée à retrouver un équilibre financier. Il y a quelques minutes, la direction de la Tour Eiffel a annoncé un nouveau plan de financement dans lequel les visiteurs payeront pour contribuer à l'entretien du monument. Le prix des billets devrait, alors, augmenter de 20%. TF1 | Reportage S. Millanvoye, D. Ravier, C. Blanquart