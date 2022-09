Rouler moins vite : jusqu'à 149 euros d'économies par an

Au volant, savez-vous combien d’euros vous gagnerez à lever le pied de l'accélérateur ? Tout de même 149 euros par an. “Cent quarante-neuf euros par an, ce n’est pas négligeable. Je sais qu’écologiquement aussi c’est très bon”, nous répond une dame. Rien que sur l’autoroute, un couple français dépense en moyenne 500 euros de carburant par an. D’après une étude, en réduisant votre vitesse de 130 à 110 kilomètres heure, vous débourseriez 125 euros de carburant en moins chaque année. Et les économies ne s’arrêtent pas là. Selon une entreprise d’éco-conduite, cela permet aussi de diminuer les à-coups et anticiper les freinages. “Il faut comprendre que lorsqu’on lâche l'accélérateur, la consommation instantanée est de zéro”, explique Stéphane Delveter, président d’une entreprise de simulateurs de conduite. Il nous a fait une démonstration sur un simulateur. Et en freinant au dernier moment, la consommation du véhicule ne baisse pas : quatre virgule huit litres pour 100 kilomètres. À l’inverse, en relâchant plutôt l'accélérateur, elle diminue. Grâce à cette astuce, les automobilistes pourraient ainsi économiser jusqu’à 300 euros par an. TF1 | Reportage M. Debut, V. Gauquelin, J. Maviert