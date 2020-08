Route des vacances : une halte dans un village étape

Il faut une population d'au moins 5 000 habitants pour prétendre au label village étape. Les 68 communes qui ont franchi le pas vivent pendant les deux mois d'été presque uniquement au rythme des vacanciers qui s'arrêtent. S'il est impossible de vérifier la fréquentation de ces villages pas comme les autres, tout prouve que cela fonctionne. Aucun d'entre eux ne s'est retiré du label depuis sa création. Et chaque année en moyenne, cinq nouvelles communes y adhèrent.