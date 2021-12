Route du Béarn : échapée sauvage aux sommets

Prendre les routes béarnaises, c'est partir à l'aventure, viser les sommets puis s'enfoncer dans des vallées à l'accent chantant. Tout ça sur un petit coin de terre aux richesses encore méconnues. Pour découvrir le Béarn en hiver, commençons par chausser les raquettes, un indispensable, car cette année la neige est précoce. Avant des débuts laborieux dans la poudreuse, les Pyrénées béarnaises se dessinent devant nous. Tout autour le silence. Parfois, troublée par le sifflement d'un milan. Contrairement à ses voisines, la vallée d'Aspe ne compte aucune station de ski alpin. "C'est une vallée un petit peu plus préserver et ça permet de vraiment trouver encore des endroits bien sauvages peu fréquentés", explique Françoise Stuttgé, accompagnatrice en montagne dans la vallée d'Aspe (Pyrénées-Atlantiques). La vallée ne manque pas de sites d'exceptionnels. Reprenons la route entre village perché et sentier sinueux. Nous atteignons un chemin bien connu des randonneurs. Sous nos pieds, les bien nommées Gorges d'enfer, un chemin creusé dans la falaise en 1772 pour acheminer des troncs d'arbres devant servir à la construction de navires de guerre français. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet, H. Villatte