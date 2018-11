Route du Rhum 2018 : Armel Le Cléac'h attend les secours

Sur la Route du Rhum, ils étaient 123 à quitter le port de Saint-Malo dimanche 4 novembre 2018. Moins de 48 heures après le départ, un tiers des skippers ont dû rebrousser chemin en raison d'une météo très dangereuse. Certains ont même dû abandonner. C'est le cas d'Armel Le Cléac'h. Il a chaviré ce mardi après-midi au large du Portugal et se trouve à 840 kilomètres des côtes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.