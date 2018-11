Route du Rhum 2018 : l'incroyable duel entre François Gabart et Francis Joyon

À 62 ans Francis Joyon a remporté, la nuit du 11 novembre 2018, sa première Route du Rhum en doublant sur le fil François Gabart. L'arrivée fut comme un sprint à la fin d'un marathon ou comme celle d'un lièvre et d'une tortue. En effet, le voilier de Francis Joyon date de 2006 et on le disait dépassé. Cependant, après 6 500 kilomètres, aux abords de la Guadeloupe, ce dernier a pris le dessus sur son adversaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.