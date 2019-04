Routes : 680 000 automobilistes sans permis

De nombreux automobilistes ont pris le risque de rouler sans permis de conduire malgré les peines encourues. Ces dernières peuvent aller jusqu'à deux ans de prison. Pour cause, certains n'ont jamais passé l'examen de conduite, d'autres se sont vus retirer ledit document. La sécurité routière estime leur nombre à 680 000. Un chiffre qui a doublé ces dix dernières années. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.