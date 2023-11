Routes bloquées, trains à l'arrêt : les transports au ralenti

On ne distingue même plus la route, impossible de sortir du village de Plouhinec, près de Lorient, les accès sont impraticables. Des arbres sont couchés sur la chaussée, des branches empêchent le passage des voitures. Depuis ce 2 novembre matin, des équipes de pompiers travaillent sans relâche pour dégager les axes routiers. Depuis le 1er novembre, 3 400 pompiers sont mobilisés. Plusieurs axes principaux étaient fermés et la circulation interdite, exceptionnellement par la préfecture, sur les 18 000 kilomètres de route du Finistère. Cette mesure s'est assouplie tout au long de la journée, notamment sur l'axe Brest-Quimper. Sur les voies aussi, des centaines d'arbres ont chuté et entraîné la fermeture de la circulation des TER et TGV dans plusieurs régions. Les usagers vont devoir encore être patients. La SNCF annonce de fortes perturbations avec plusieurs lignes suspendues en Bretagne, en Normandie et dans les Hauts-de-France, au moins jusqu'au 3 novembre. En revanche, en Île-de-France, le travail des agents sur la ligne du RER A va permettre un retour à la normale dès demain matin. TF1 | Reportage C. Abel, M. Giraud