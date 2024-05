Routes de la cocaïne : traque en Atlantique

Sur les mers, c'est un jeu sans fin du chat et de la souris entre les narcotrafiquants et les autorités. Loin des grands ports français, toujours plus surveillés, la cocaïne emprunte désormais des itinéraires bis, variés. La Rochelle, sixième port de France, en fait partie. Visite surprise des douanes, la provenance d'un géant des mers est jugée suspecte. Nous montons à bord avec sept douaniers français. Chaque bateau est différent, mais certaines pièces sont des cachettes classiques. La moindre cavité peut servir de lieu de stockage. Couloir après couloir, étage après étage, ils inspectent tous les recoins de ce cargo de 135 mètres, les amarres, le garde-manger ou encore la laverie. Dans la salle des machines, ils marquent, cette fois, l'arrêt, intrigués par la différence de couleurs entre une trappe et les écrous. Une fois de plus, leurs contorsions seront vaines. Mais ils le savent, les caches des trafiquants sont toujours plus ingénieuses. Déjà quatre heures de fouille, place aux plongeurs pour vérifier un endroit précis sur la coque. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage E. Lefebvre, C. Chevreton, L. Lassalle