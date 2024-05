Routes défigurées par les intempéries : quelles solutions ?

Il reste encore des centaines de litres de boue à évacuer. Les deux routes principales du village sont impraticables. Près de 48 heures après la coulée de boue qui a déferlé sur Sailly-Laurette, les travaux de voirie ont déjà débuté, mais il va falloir beaucoup de temps pour tout remettre en état. Il y a six mois, 620 kilomètres de voirie avaient été détruits par les crues dans le Pas-de-Calais et la reconstruction prend beaucoup de temps, comme à Renty, où le trottoir avait été arraché par la rivière. Aujourd'hui, des pieux en métal ont été plantés pour sécuriser la route. La reconstruction, c'est un défi pour le département, car le coût est exorbitant. L'enchaînement de sécheresses, puis de fortes précipitations, tout comme les écarts de températures, sont à l'origine de nombreux glissements de terrain ou d'effondrements de chaussée, comme c'est le cas près de Chambéry, dans les Alpes du Nord. Il faut alors repenser la conception des routes pour les adapter à ces phénomènes climatiques qui ne sont plus une exception. Dans le département du Pas-de-Calais, les travaux pour remettre toutes les routes en état vont durer au moins jusqu'en 2027. TF1 | Reportage M. Fiat, M. Debut, B. Agirbas