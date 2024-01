Routes : des motos banalisées pour traquer les infractions

Il a troqué le gyrophare et l'uniforme pour se faire plus discret. Sur sa moto banalisée, un gendarme d'Ille-et-Vilaine passe inaperçu dans la circulation et traque plus facilement les infractions, comme une voiture en excès de vitesse. C'est ensuite à ses collègues de prendre le relais. L'automobiliste n'a rien vu venir. Sur le bord de la route, la technique est tout aussi efficace. "Vu qu'on est en banalisé, les gens ne pensent pas que c'est des gendarmes sur le bord de la route. Dès que j'aperçois une infraction, je le signale à mes collègues, qui sont à moto un peu plus loin et qui partent chercher le contrevenant", explique Charles Valette, gendarme. Une amende de 135 euros, trois points retirés, l'usage du téléphone au volant est l'infraction la plus constatée et parfois contestée. Mais peu importe l'excuse, le gendarme, même en civil, est un officier de police judiciaire assermenté. Ce qu'il a vu, sa parole, ne peut être mise en doute. TF1 | Reportage M. Bornet et M. Kouho