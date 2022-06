Routes des vacances : le plein va vous coûter plus cher

En voyant ces prix à la pompe tous les jours, les futurs vacanciers ont déjà prévu de bousculer leurs habitudes. "On est trois pour partager le carburant", "on va faire en sorte de moins bouger qu'avant", "confient ces automobilistes. Il faut dire qu'en l'espace d'un an, le litre d'essence a augmenté de 53 centimes. Pour le gasoil, c'est 62 centimes de plus. Concrètement, voilà ce que ça représente. Prenons par exemple un trajet Lille - Capbreton, 967 kilomètres. L'été dernier, il vous coûtait en moyenne 110 euros d'essence. Aujourd'hui, il vous coûtera 148 euros, soit 38 euros de plus. Autre exemple, et même principe. Pour un voyage Strasbourg - Le Grau-du-Roi, le trajet vous coûtera cet été 31 euros de plus qu'il y a un an. À cela, n'oubliez pas d'ajouter les péages qui ont augmenté en moyenne de 2% cette année. Malgré ces hausses, les Français vont encore privilégier la voiture. Ils envisagent par contre de faire des sacrifices sur d'autres plaisirs, comme faire moins d'excursions. Dans tous les cas, 20 millions de Français comptent prendre la voiture cet été. TF1 | Reportage N. Robertson, B. Hacala, C. Chevreton