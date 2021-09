Routes, écoles… Le retour à la normale s’annonce long dans le Gard

Le quartier de La Tuilière représente à lui-seul un condensé des difficultés après les inondations. La première est finalement assez sympathique. Des enfants qui s'amusent au milieu du chaos. Les vrais problèmes, eux, s'empilent pêle-mêle sans qu'on sache par où commencer. Par précaution, tous les établissements scolaires du Gard étaient fermés aujourd'hui, et étonnement, certains n'y voient rien à redire. Pour les autres en revanche, c'est un peu la soupe à la grimace. Ce sinistré par exemple n'ose plus démarrer sa voiture. Pour ceux qui ont encore une voiture en état de marche, il fallait aujourd'hui faire montre de patience. Routes bloquées et autres passages à niveau défaillants ont mis les nerfs à rude épreuve. Situation ferroviaire tout aussi chaotique, puisqu'aucun train ne circule entre Nîmes et les villes sinistrées. Ce soir, 1 000 foyers sont encore privés d'électricité dans le Gard. L'Agence régionale de Santé Occitanie invite par ailleurs les habitants de Gallargues-le-Montueux à ne pas utiliser d'eau potable jusqu'à nouvel ordre.