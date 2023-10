Routes et électricité : rétablir les réseaux

À Tende (Alpes-Maritimes), les habitants sont épuisés. Plusieurs maisons ont été inondées pour la deuxième fois en trois ans. De nombreux dégâts ont également été constatés sur les infrastructures. À Orcières (Hautes-Alpes), le pont d'une route départementale a, en partie, été arraché par le torrent. Un autre a disparu sous les eaux. Si certaines routes ont été inondées, d'autres sont couvertes de pierres. La tempête Aline a déclenché plusieurs éboulements dans la vallée de la Tinée. Les agents de la métropole déblayent depuis ce vendredi matin et ils devraient encore être à pied d'œuvre ce week-end. La circulation est coupée, le temps de l'intervention. On aperçoit aussi les mêmes travaux d'urgence en fin de l'après-midi sur les routes ardéchoises. À Gilhoc-sur-Ormèze, des coulées de boue empêchent le passage des voitures. La tempête a aussi arraché des câbles électriques et provoqué de nombreuses coupures de courant. En Ardèche, 8 000 foyers ont été privés d'électricité. La situation s'améliore progressivement, mais le chantier va encore durer. TF1 | Reportage S. Chevallereau, V. Topenot, C. Buisine