Routes et rails durement touchés dans l'Hérault

Un pont a été coupé en deux, effondré juste devant des maisons désormais isolées et sans eau. Des techniciens sont là pour régler le problème, agir rapidement et partout. À Joncels, des infrastructures sont très touchées. Dans un autre hameau, les voitures ne peuvent plus sortir. C'est un chemin communal qui a pratiquement disparu, détruit par la crue du ruisseau. Et c'est déjà le moment de faire les comptes. À la mairie, une réunion de crise est organisée, car ce sont plusieurs centaines de milliers d'euros de dégâts. Il est encore trop tôt pour connaître l'ampleur des dégâts. Certains villageois restent coupés du monde. La facture sera lourde aussi pour le département, deux millions d'euros, selon une première estimation. Il n'y a pas encore de chiffres pour la SNCF. Sur une ligne, des rails sont comme suspendus, leurs supports ont été emportés par les eaux. Plus aucun train ne peut circuler entre Béziers et Millau. Il faudra encore patienter plusieurs mois avant la remise en service de la ligne. TF1 | Reportage M. Rio, J.V. Molinier