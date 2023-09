Routes et voies ferrées emportées : lourds travaux dans l'Hérault

Un couple de retraités pourrait bien céder au découragement. Ils arrivent tout juste pour constater les dégâts dans leur jardin et une maison qui devait être, pour eux, le refuge du week-end. Alors, ils s'interrogent sur ces phénomènes météo qu'ils subissent pour la seconde fois. C'est l'équivalent de trois mois de pluie qui sont tombées à Roqueredonde au petit matin samedi, puis sans discontinuer. Les habitants parlent de "vagues soulevant le goudron et arrachant les ponts" pour faire d’eux de nouveaux insulaires. Dans quelques heures, les dix routes départementales autour de la commune devraient pouvoir rouvrir. Mais il est impossible de savoir quand le train passera de nouveau sur les rails à hauteur de Roqueredonde. Personne n'envisage pourtant de baisser les bras, ni Annie qui ne compte plus les épisodes pour débarrasser de boue la petite chapelle, ni Jean-Pierre qui a déjà tout nettoyé et commence déjà à ranger sa cave. À Saint-Martin-de-Londres, les habitants devraient même, dès demain, retrouver leur supérette ouverte. Là-bas, 24 heures d'entraide et de mobilisation ont d'ores et déjà redonné son visage au village. TF1 | Reportage F. Leenknegt, P. Mislanghe, M. Rio