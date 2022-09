Routes fermées, crues : le Nord de Montpellier fortement touché

Un torrent au cœur de la commune de Saint-Gély. Attisé par un orage fulgurant, un cours d’eau a rapidement débordé à proximité d’un lotissement. “Ça monte assez rapidement, oui, quand même. Puis, les maisons sont assez proches” ; “Ça n’a duré qu'une heure mais si ça a duré quatre heures comme ça, surtout en pleine nuit, je vous garantie, c’est inquiétant quand même”, ont précisé des habitants. Très vite, plus de 100 millilitres se sont écoulés, l’équivalent de trois mois de précipitations en seulement quelques heures. L’eau a ruisselé des habitations, et dans un supermarché, face au poids de l’eau, une partie de la toiture s’est effondrée. L’eau s’est infiltrée à l’intérieur et les employés ont été obligés de nettoyer le sol dans les rayons. Pendant ce temps, les voitures ont tenté de traverser le parking inondé. Face à la fulgurance de l’orage, des automobilistes ont été pris de court, en témoigne une voiture piégée par les eaux. Et en traversant la route, un véhicule est tombé en panne, l’eau s’est infiltrée dans le moteur. Une intempérie éclaire, le soleil est déjà revenu dans l’après-midi. Mais le département de l'Hérault est toujours placé en alerte orange pluies, inondations et orages, et en vigilance jaune pour les crues. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier