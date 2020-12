Routes, magasins, parcs… Mais où est passé le confinement ?

Dans la rue, dans les parcs ou dans les gares, nous l'avons cherché toute la journée, mais pas de trace du confinement. "Tout le monde a une petite liberté, ça y est", s'enthousiasme une femme au micro de TF1. "On revit un peu. Le premier confinement, j'étais contrôlée très souvent. Le deuxième, je n'ai jamais été contrôlée", témoigne une autre. Depuis samedi, les commerces peuvent rouvrir partout en France, et ça fait toute la différence. Ce matin, 300 km de bouchon en Île-de-France. Exactement, comme un jour ordinaire. L'Hexagone reste officiellement confiné au moins jusqu'au 15 décembre. Mais les restrictions semblent déjà loin à Paris. Même sentiment à Evreux en Normandie. La vie comme avant à quelques détails près. "Il y a toujours le port du masque, alors évidemment ça nous rappelle à l'ordre. Moi, je me revois l'été à faire la fête avec les copains, etc. Malheureusement, on va attendre l'été en espérant que tout allait mieux", s'est confié un homme. Partout, dans le pays, l'attestation de déplacement reste obligatoire, mais beaucoup plus souple. 20 km et 3 heures pour une sortie, ça change tout. Presque la fin d'un marathon, après des mois passés à la maison, comme un déconfinement qui ne dit pas son nom.