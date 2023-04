Routes : pourquoi sont-elles en si mauvais état ?

Il y a ceux qui les évitent et il y a tous ceux qui passent dedans. Sur une départementale en plein rond-point, une succession de trous écorche les pneus et met les amortisseurs à rude épreuve. Un motard y passe régulièrement. Il slalome entre les graviers et les trous. Rien ne change depuis des années. Autre route, cette fois parsemée d'embûches sur plus de quatre kilomètres. Elle relie deux villages et 5 000 habitants. Chaussées affaissées, nids de poule de plus de dix centimètres de profondeur, avec une vitesse maximum de 20km/h. Cela fait neuf ans que cette route est signalée comme dangereuse par les automobilistes. Mais pourquoi la communauté urbaine, responsable de son entretien ne fait-elle rien ? Parce que ce n'est pas une priorité. Le budget pour entretenir les 1 400 kilomètres de voiries est de neuf millions d'euros, trop peu pour tout rénover. La réfection de cette voie n'est pas au programme. Un choix incompréhensible pour un riverain. Responsabilité multiple, manque de moyens financiers, mais aussi des lacunes dans la connaissance de l'état des routes, selon la Cour des comptes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Berville, C. Blanquart