Routiers, agriculteurs : de nouveaux fronts ?

C'est au tour des agriculteurs et des chauffeurs routiers d'exprimer leur mécontentement. Ils veulent défendre leur pouvoir d'achat. Leurs revendications n'ont rien à voir avec celles des gilets jaunes, mais elles s'expriment au même moment. Les routiers appellent à une grève illimitée dès dimanche 9 décembre. Le mouvement des agriculteurs, lui, débutera lundi 10 décembre.