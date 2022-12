Royaume-Uni : des Français inquiets pour Noël

La foule des grands jours s'est précipitée à Eurostar mardi matin. Les trains qui sont assurés sont pris d’assaut, car beaucoup sont annulés dès jeudi et vendredi. Lundi prochain, conséquence de la grève, aucune liaison ne circulera. Les touristes français sont désemparés. Fabien Belmudes, un Français vivant à Londres, a craqué avec l’annulation de son train, et a choisi de prendre un vol pour le 23 décembre malgré le surcoût de 380 euros. Le bus est l'autre option pour rejoindre la France. Mais certains sont déjà complets et les prix ont augmenté huit à dix fois plus chères qu'en temps normal. Les transports ne sont pas les seuls concernés par les grèves au Royaume-Uni. Ambulancier, infirmier et postier, tous réclament des hausses de salaires pour faire face à l’inflation record de 11 %. Le contexte économique incertain affecte un restaurateur français à Londres. Décembre devrait pourtant être le meilleur mois de l’année pour lui. Il affirme qu'à cause des grèves du métro et du train, les gens ont complètement annulé leur réservation dans son restaurant. L’année 2023 ne sera pas synonyme d’un retour à la normale, de nouvelle grève dans les transports sont déjà prévu en janvier au Royaume-Uni. TF1 | Reportage E. Stern, L. Larvor