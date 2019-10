Royaume-Uni : émotion dans tout le pays après la découverte de 39 corps dans la remorque d'un camion

L'émotion était extrêmement intense au moment où le camion a quitté le parking sous escorte policière, avec à bord les trente-neuf corps. Une enquête internationale avec des appels à témoin a été lancée ce mercredi 23 octobre. Il s'agit maintenant de retracer le trajet de ce poids lourd immatriculé en Bulgarie et arrivé de Belgique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.