Royaume-Uni : encore au travail après 67 ans

Dans ce pub anglais, c'est Phil Murphy, 71 ans, qui s'occupe de l'accueil des clients. Embauché il y a quatre ans, il n'a pas l'intention de s'arrêter. L'âge de départ à la retraite est de 66 ans au Royaume-Uni, mais rien n'interdit aux salariés de travailler plus longtemps. Désespéré par les difficultés de recrutement, le patron de Phil, Matthew O'Keefee, aimerait même que d'autres retraités viennent travailler pour lui. Au Royaume-Uni, un chauffeur de taxi sur six à plus de 60 ans. C'est surtout une nécessité financière, car au pays, les retraites versées par l'État sont bien plus faibles qu'en France. Après 43 ans à rouler, ce chauffeur de taxi ne touche que 810 euros par mois. Alors malgré ses 67 ans, il n'est pas question de lâcher le volant. Touchés par l'inflation record au Royaume-Uni, de plus en plus de retraités doivent continuer à travailler. Ils sont 1,5 million, soit 11% des plus de 65 ans qui travaillent outre-manche, contre seulement 3% en France. Dans ce pays qui compte aujourd'hui plus d'offres d'emploi que de chômeurs, le travail des retraités pourrait encore se développer.. TF1 | Reportage L. Barbarzanges, É. Stern, É. Dubois