Royaume-Uni : grève historique contre la vie chère

À Felixstowe, le plus grand port de fret du Royaume-Uni est déserté. Depuis dimanche et pour une semaine, ses 1 900 employés sont en grève. Depuis 28 ans de travail pour un routier, il n’a jamais connu cela dans sa carrière. C’est un mouvement exceptionnel dans un pays peu habitué aux grèves. Avec le Covid, la guerre en Ukraine, et le Brexit, le Royaume-Uni subit une inflation de 10%. Ce qui est de 4 points de plus qu’en France. Les grévistes réclament un salaire proportionnel à la hausse des prix. Et ce n’est pas le seul secteur à se mettre à l’arrêt. Les cheminots ont lancé le mouvement en juin. Au total, sept jours de grève nationale en deux mois. Les transports de Londres, la poste, des entreprises de télécommunication, les avocats, tous ont rejoint le mouvement de grève. Malgré les perturbations, les Anglais soutiennent cette action. Au Royaume-Uni, l’aide du gouvernement est limitée. Il n’y a pas de gel du prix du gaz comme en France, ni de limitation du prix de l’électricité. Cet hiver, une famille anglaise pourrait payer 400 euros d’énergie par mois. Des sommes inabordables pour beaucoup de Britanniques. En signe de protestation, 100 000 personnes ont rejoint le mouvement “Don’t Pay UK”, Britanniques ne payez-pas. Si leurs factures atteignent les prix annoncés en octobre, ils ne les payeront tout simplement pas. TF1 | Reportage L. Barbazanges, C. Dubrul