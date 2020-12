Royaume-Uni : la campagne de vaccination contre le Covid-19 débute ce mardi

De l'autre côté de la Manche, un vaccin contre le Coronavirus sera injecté aux Britanniques. Le gouvernement a commandé quarante millions de doses pour protéger vingt millions de personnes. Pour le lancement de cette campagne de vaccination historique, le personnel médical des hôpitaux se prépare. D'un hôpital à l'autre, il va falloir suivre le rythme. Les plus de 80 ans figurent parmi les premiers à se faire vacciner. Certains ont déjà reçu leur convocation. C'est notamment le cas d'Hari Shukla, un habitant de Newcastle rencontré par nos journalistes. Acheminées depuis les entrepôts de Pfizer en Belgique dans le plus grand secret, les précieuses doses du vaccin sont arrivées dans les hôpitaux anglais. Elles doivent être entreposées à -70°. Le défi logistique est immense. Pour aller si vite, on se demande si les régulateurs britanniques n'ont pas négligé certains contrôles. Eux démentent toute précipitation et les citoyens ne semblent pas refroidis par cette rapidité. Dans tout le pays, cinquante hôpitaux sont prêts à administrer les premières injections du vaccin, mais cela va s'étaler sur plusieurs semaines. Les autorités anglaises préviennent déjà que tout le monde ne sera pas vacciné avant le printemps prochain.