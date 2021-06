Royaume-Uni : le déconfinement total retardé

Ce lundi soir, la bière a un goût amer pour les Britanniques. L'espoir de retrouver totalement leur liberté dès lundi prochain vient de s'évanouir. Le Premier ministre Boris Johnson reporte la dernière phase du déconfinement d'un mois. L'objectif est d'accélérer les vaccinations, au moment où les contaminations remontent en flèche à cause du variant indien très contagieux. Ainsi, jusqu'au 19 juillet, le masque sera encore de rigueur dans les magasins. Boire un verre debout dans les pubs restera impossible. Toujours pas plus de six personnes à table, avec des tables qui resteront espacées dans les restaurants. Certains trouvent cela décevant, car ils attendaient avec impatience la réouverture des théâtres, ainsi que le retour dans les restaurants et les bars comme avant. Forcément, les amateurs de football sont aussi déçus. Ils espéraient envahir le stade de Wembley pour assister aux matchs de l'Euro, ce qui ne sera pas le cas, car la jauge restera limitée jusqu'à la fin de la compétition. Ceci dit, Boris Johnson n'a pas eu le cœur de sacrifier les cinquante mille mariages planifiés sur les quatre semaines à venir. Les futurs époux pourront inviter plus de trente personnes.