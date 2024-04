Royaume-Uni : le pays qui veut interdire le tabac

Au Royaume-Uni, le gouvernement a comme projet d’interdire aux personnes nées après 2009 d’acheter des cigarettes pour le reste de leur vie. La mesure radicale est saluée par certains. D’autres sont plus sceptiques. À Londres, le projet inquiète les gérants de magasins de tabac. Installés à tous les coins de rue, ils vendent des bonbons, des souvenirs, mais surtout des cigarettes. Selon Tanmay, vendeur de tabac, la loi est déjà très stricte. Un paquet de cigarettes coûte 20% plus cher qu’en France et la vente de tabac est interdite aux mineurs, sous peine d’une amende de 3 000 euros. Le nouveau projet du gouvernement s’inscrit donc dans une politique agressive antitabac. Il est aussi interdit de fumer, même en extérieur, dans de plus en plus d’endroits, en terrasse ou dans les lieux publics, comme dans les parcs par exemple. La cigarette est responsable d’environ 80 000 décès chaque année dans le pays. Pour Deborah Arnott, experte, lutter contre le tabagisme est un enjeu de santé, mais aussi économique. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Merle, F. Le Goïc