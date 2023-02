Royaume-Uni : les fruits et légumes rationnés

Pour lutter contre les rayons vides, la stratégie des supermarchés britanniques est de rationner les consommateurs. Trois concombres maximum par personne dans une enseigne, deux poivrons dans un autre. Les clients sont partagés. "Comme ça, tout le monde peut avoir ceux dont il a besoin pour chez soi. Parfois, quand il y a des pénuries dans le pays, les gens ont des achats de panique. “Ça nous dicte ce qu'on peut acheter ou pas, je ne pense pas que ça soit une bonne chose”, s’expriment-ils. Les supermarchés ne parviennent plus à importer suffisamment de fruits et légumes espagnols ou marocains, car les récoltes sont mauvaises. Les problèmes d'approvisionnement vont encore durer plusieurs semaines. Il est impossible de se rabattre sur la production locale, les agriculteurs britanniques sont nombreux à avoir éteint leur serre cet hiver, comme ce producteur de concombre. Il explique une volonté d'économiser sur le chauffage en ces mois les plus froids de l'année. En raison de la flambée des prix de l'énergie et la hausse du coût de la main-d'œuvre, la production de fruits et légumes britanniques n'a jamais été aussi basse depuis 40 ans. TF1 | Reportage É. Stern, L. Larvor