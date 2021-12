Royaume-Uni : l’intrus de Windsor voulait tuer la reine

C'est une intrusion éclair qui a semé la panique à Windsor le jour de Noël. Il est 8h30, la reine prend son petit-déjeuner dans les appartements privés du Château quand un homme équipé d'une échelle de corde escalade les grilles et parvient à s'introduire dans les jardins de Windsor. Moins d'une minute plus tard, un garde l'interpelle. Plus de peur que de mal, l'intrus armé d'une arbalète est alors à 100 mètres des appartements privés de la reine. “Heureusement qu'il n'est pas arrivé à ses fins”. “Si on voit le budget faramineux pour la sécurité personnelle de la reine, il y a beaucoup de gens autour d'elle. Ce serait impossible de la tuer”. “On espère que ça ne se reproduira plus”, réagissent les Britanniques. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, juste avant de passer à l'acte, l'homme a revendiqué les faits. “Je suis désolé, je suis désolé pour ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Je vais tenter d'assassiner Elizabeth, reine de la famille royale”. Il tient ensuite des propos incohérents, fait référence à la saga Star Wars et finit par se présenter comme un jeune homme de 19 ans d'origine indienne. Scotland Yard considère que l'assaillant est un déséquilibré et exclue toute attaque terroriste. Les tentatives d'intrusion pour atteindre la souveraine ne sont pas exceptionnelles. La plus spectaculaire date de 1982. Un homme d'une trentaine d'années avait pu atteindre la chambre à coucher de la reine qui se trouvait au lit. Avant qu'il soit interpellé, elle avait échangé quelques mots avec lui en gardant son calme légendaire. TF1 | Reportage A. Bazar, L. Barbazanges, C. Dubrul, C. Bouchereau, T. Leroy