Royaume-Uni : les pro-Brexit ont-ils toujours la cote ?

Les députés ont rejeté mardi l'accord de sortie de l'Union européenne présentée par Theresa May. La Première ministre britannique joue à nouveau son avenir ce mercredi 16 janvier 2019, dans l'attente des résultats de la motion de censure déposée contre elle. Mais qu'en pense la population ? À Uxbridge par exemple, l'opinion publique évolue en faveur du maintien du pays au sein de l'Union européenne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.