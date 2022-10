RSA contre travail : pourquoi certains départements veulent tester

C'était une promesse du candidat Emmanuel Macron avant sa réélection. Conditionner l'accès au RSA à une activité dans une entreprise ou une collectivités locale. Justine Delattre est une jeune mère célibataire. Depuis quatre ans, elle touche le RSA. Sans diplôme, il est difficile pour elle de trouver un emploi. Dès cet automne, elle pourrait être amenée à travailler pour continuer à percevoir son allocation. Et cette idée ne l'effraie pas. La Somme compte 17 000 bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active. Cela coûte au département 113 millions d'euros par an. À l'avenir, Stéphane Haussoulier, son président, voudrait imposer trois matinées de travail à tous les allocataires qui sont en mesure de travailler dans des secteurs qui peinent à recruter. En cas de refus, l'allocation de 598euross par mois serait alors suspendue. L'opposition dénonce une mesure inadaptée aux difficultés que subissent de nombreux allocataires. Parmi les concernés, certains craignent de servir de variables d'ajustement. C'est le cas notamment le cas de cette femme qui souhaite garder l'anonymat. Pour elle, il n'est pas question d'accepter n'importe quel poste. Diplômée et âgée de plus de 50 ans, elle demande des garanties. La Somme essayera cet automne si sa candidature a été retenue pour cette expérimentation. Le ministère du Travail chargé de sélectionner les projets a déjà fait savoir qu'ils devront se faire uniquement sur la base du volontariat des allocataires. TF1 | Reportage S. Bougriou, M. Chantrait, L. Gorgibus