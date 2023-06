RSA : une réforme pour améliorer le retour à l'emploi

Une mère de famille en a fait l'expérience en septembre dernier. Percevoir le revenu de solidarité active peut parfois prendre du temps. "Je n'avais pas forcément un conseiller en ligne ou en rendez-vous, donc j'ai dû attendre. Un mois et demi après, on m'a attribué le RSA", a-t-elle témoigné devant les caméras de TF1. Ce délai est pourtant inférieur à ce qu'un demandeur d'emploi doit attendre, en moyenne 155 jours. Pour simplifier les choses, Pôle emploi deviendra bientôt France Travail. Les organismes chargés d'accompagner les demandeurs d'emploi deviendront un interlocuteur unique. Le principal changement est que le RSA sera accompagné d'un minimum de 15 à 20 heures d'activité par semaine sous forme de stage en entreprise ou de formation. En cas de refus, l'aide pourra être suspendue. À Orléans, Kevin touche le RSA depuis cinq mois. Pour continuer à le percevoir, il devra suivre une formation. Ce jour-là, il a rendez-vous avec son conseiller pour valider son inscription. Il sera intégré dans une formation préparation au métier de l'informatique. "Il y a plus de 80 % de retour à l'emploi après formation. Si tout se passe bien, normalement dès que ma formation est terminée, comme il n'y a qu'un stage d'un mois durant la formation, soit j'irai directement dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait un stage ou alors dans une entreprise qui est liée à la formation", a-t-il expliqué. Le Loiret expérimente ce dispositif depuis un an. Cela porte ses fruits. Un bénéficiaire sur trois a retrouvé un emploi stable. TF1 | Reportage M. Alibert, F. Couturon, B. Rey