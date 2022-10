Ruée sur les carburants : des stations à sec

À Arcueil (Val-de-Marne), une station Total a fait savoir cet après-midi qu'il n'y a plus une goutte de carburant à distribuer. Des clients incrédules ont tout de même tenté d'insérer leur carte bleue, en vain. À quelques kilomètres de là, des automobilistes se sont rués dans une autre station du pétrolier qui distribuait encore un peu de carburant. Pourquoi une telle rupture de stock ? Il ne s'agit pas de pénurie de carburant, mais d'une ruée des automobilistes vers les stations Total. Depuis le 1er septembre, elles proposent une ristourne de 20 centimes au litre. Elle s'ajoute aux 30 centimes offerts par le gouvernement. Ce sont 50 centimes de réduction imbattables. Les stations sont submergées et ponctuellement à sec. TotalEnergies l'a fait savoir. Ses "équipes sont mobilisées pour approvisionner le réseau et faire face à l'affluence. il n'est pas nécessaire de se précipiter en station". Sur les 3 500 stations du groupe, près de 100 seraient concernées par ces ruptures. À Flers (Orne), Michael Peigney, gérant d'une station TotalEnergies, n'a pas pu se faire livrer ce jeudi. Sa cuve est presque vide. Et comme certains automobilistes n'hésitent pas à remplir des jerricanes, il est contraint de rationner les quantités. La prochaine livraison est prévue pour mardi. En attendant, il n'ouvre plus sa station 24h sur 24, mais seulement en journée jusqu'à 19h. TF1 | Reportage T. Leproux, G. Thorel, J.Y. Mey.