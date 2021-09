Rugby : à la conquête de nouvelles terres

C'était un stade de football, mais la forme du ballon a changé. Depuis quatre ans, les rugbymen ont investi le quartier de Gerland à Lyon, là où l'OL a vécu ses plus beaux succès. Alors, comment, dans une ville de foot qui a accueilli les Bleus mardi soir, le Lyon Olympique Universitaire a-t-il réussi à se faire une place au premier plan ? Il y a plusieurs étapes. La première, c'était d'avoir des résultats, des performances", souligne Pierre Mignoni, manager général du L.O.U.. Ils étaient plus de 15 000 dimanche soir pour la reprise du championnat. Et d'année en année, le nombre de passionnés s'y pérennise. "A chaque fois qu'on va dans des clubs aux alentours de Lyon, les jeunes joueurs suivent le L.O.U., nos résultats et nos performances. Ça, c'est génial", se réjouit Baptiste Couilloud, demi de mêlée de l'équipe. C'est un modèle à suivre, pour les agglomérations où le rugby commence à peine à émerger, comme à Saint-Étienne notamment. La ville accueillera quatre matchs de la Coupe du monde 2023. Les places se vendent bien, mais les joueurs amateurs se font rares. Alors, avec des matchs du mondial dans la région, l'objectif est de faire augmenter le nombre de licenciés. 3 000 contrats d'apprentissage ont été même lancés pour aider les clubs amateurs à se structurer. Raphaël est l'un de ses apprentis. Son rôle est de filmer les entraînements, alimenter les réseaux sociaux.