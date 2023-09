Rugby : pas si compliqué !

D’abord, rassurez-vous. Vous ne comprenez pas grand-chose au rugby ? L’arbitre parle anglais et ses décisions vous paraissent obscures ? Même les joueurs professionnels trouvent cela parfois compliqué. Évidemment, ils maîtrisent l'essentiel. Pour marquer des points, il faut inscrire des essais, en déposant le ballon au bout du terrain, dans l’enbut, c'est-à-dire la zone de son adversaire. La transformation, c’est le coup de pied donné juste après l’essai. Cela ressemble d'ailleurs à une pénalité frappée, elle, en cas de faute de l’adversaire ou à un drop lors d’une action d’attaque. Le but, dans tous les cas, est de passer les poteaux. Mais comment fait-on pour en arriver là ? En jouant au collectif grâce aux passes. Au club des Servals, à Vanves, c’est la base de l'apprentissage. Cela parait simple, mais le but de l’adversaire, c’est de vous gêner pour que vous fassiez tomber la balle en avant. Chez les enfants, la mêlée est interdite. C’est l'affrontement des avants de chaque équipe. L’objectif, c’est de conquérir le ballon pour pouvoir jouer derrière. TF1 | Reportage S. Millanvoye, C. Abel, L. Lassalle