Rugby : tous prêts à vibrer avec les Bleus !

Même pour les supporters, c'est le moment d'être le meilleur. "C'est l'ambiance du Nord. On préfère boire la bonne bière du Nord et c'est là que ça ramène l'ambiance", disent-ils. À Lille, même sans carnaval, c'est la fête du ballon ovale. "On leur met 20 points d'écart", "Je dirais 50 à 7”, "54 à 3"... Tels sont les pronostics des Français. On peut s'égosiller, mais les Uruguayens n'ont pas l'intention de nous écouter. Au même moment, à Toulouse, Edwige est parée. Trois traits de maquillage et un maillot bleu, il est temps de s'échauffer les cordes vocales, parce que la soirée ne promet pas d'être calme. Retour à Lille, où un autre match a déjà commencé. Les policiers nordistes défient amicalement de jeunes joueurs Uruguayens qui, soyons honnêtes, semblent mieux préparés. Cette Coupe du monde, tout le monde en rêve. "Elle est pour la France", estime un supporter des Bleus. "On va la ramener à la maison comme on dit", ajoute un couple. En attendant de la poser dans le salon, il faut respecter les fondamentaux de la compétition, le bandas ou le paquito. Au rugby, célébrer les traditions, c'est avancer humblement vers la consécration. TF1 | Reportage S. Millanvoye