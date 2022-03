Rugbyman tué : qui sont les suspects arrêtés ?

Loïk Le Priol et Romain Bouvier ont tous les deux été arrêtés. L'un en Hongrie, l'autre en France. Lors d'un banal contrôle d'identité, les douaniers découvrent que Loïk Le Priol est sous le coup d'un mandat d'arrêt européen. Il est arrêté à 1 800 km de Paris. Une fuite en voiture jusqu'en Hongrie. Sa cavale s'arrête à Zahony, aux portes de l'Ukraine. Il voulait y aller pour se battre, assure-t-il à la police locale. Cela lui aurait surtout permis d'échapper au mandat d'arrêt européen. L'autre suspect, Romain Bouvier, a été interpellé à Sablé-sur-Sarthe. Selon nos informations, les enquêteurs l'ont repéré après un paiement par carte effectué dans un hôtel de la région. Les deux amis sont membres du GUD, un mouvement étudiant d'ultradroite. Tous deux sont passionnés par les armes et connus pour des faits de violences. Le matin du meurtre, ils sont ensemble dans ce bar parisien quand éclate une bagarre avec l'ancien rugbyman Federico Martín Aramburú et l'un de ses amis. Les deux hommes repartent et sont suivis, rattrapés par une voiture. Loïk Le Priol et Romain Bouvier sont soupçonnés d'avoir tiré à six reprises et tué l'ancien rugbyman avant de s'enfuir dans une Jeep conduite par la petite amie de Loïk. Âgée de 24 ans, elle a été mise en examen hier pour complicité d'assassinat. Loïk Le Priol doit être remis aux autorités françaises pour être entendu par un juge. TF1 | Reportage M. Belot - F. Litzler